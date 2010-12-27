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Сергей Семак прокомментировал предстоящую игру с испанским "Вильярреале"
Сегодня, 8:26
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lesjasap

Сергей Семак прокомментировал предстоящую игру с испанским "Вильярреале"

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Специалист рассказал, что нет единой мотивационной программы для футболистов, поэтому настраивание на игру зависит от опыта и интуиции тренера.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенита" высказался по поводу сил команды соперника, с которой "сине-бело-голубым" придется играть в ближайшее время. Сергей Семак заметил, что испанский "Вильярреал" достаточно сильный клуб, который незаслуженно занимает низкую позицию в рейтинге страны.

Тренер добавил, что старается подготовить игроков из Северной столицы и мотивировать их. Он также рассказал, что сейчас "Зениту" важно сохранить баланс между опытными игроками и новичками, которые только недавно прибыли в команду. Семак объяснил, что недопонимания между спортсменами не возникает.

Напомним, что встреча команд состоится в рамках одной восьмой финала Лиги Европы. Футболисты сразятся за место в турнирной таблице вечером 7 марта на "Газпром арене"

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит".

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Теги: вильярреал, лига европы, сергей семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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