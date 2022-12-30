В центральных районах Петебурга в кашпо высадили 4 тысячи хвойных

В Петербурге опустевшие после лета уличные вазоны садовники украшают живыми елками. Только в центральных районах появилось почти 4 тысячи хвойных, рассказали в Комитете по благоустройству.
- 1656 в Адмиралтейском районе
- 400 в Василеостровском районе
- 252 в Петроградском районе
- 1497 в Центральном районе
Срезку ели для предновогоднего оформления доставляют из Курортного лесопарка. Это деревья порослевого происхождения, которые взошли на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Эти деревья в любом случае удаляются во время прочистки.
Хвойные деревья высаживают в вазоны на Исаакиевской площади, Английской набережной, Садовой улице, Сенной площади, на Троицком проспекте, на набережной Фонтанки, на Наличной улице, Университетской набережной, Каменноостровском проспекте, площади Льва Толстова, Невском проспекте, Площади Восстания и на многих других адресах.
Елочки стоят в вазонах до самой весны. Когда потеплеет, садовники заменят их на цветы. Чтобы получить рассаду цветов, уже через месяц озеленители начнут высаживать в теплицах семена первых цветов.
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все