В центральных районах Петебурга в кашпо высадили 4 тысячи хвойных

Срезку ели для предновогоднего оформления доставляют из Курортного лесопарка.

В Петербурге опустевшие после лета уличные вазоны садовники украшают живыми елками. Только в центральных районах появилось почти 4 тысячи хвойных, рассказали в Комитете по благоустройству.

- 1656 в Адмиралтейском районе

- 400 в Василеостровском районе

- 252 в Петроградском районе

- 1497 в Центральном районе

Срезку ели для предновогоднего оформления доставляют из Курортного лесопарка. Это деревья порослевого происхождения, которые взошли на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Эти деревья в любом случае удаляются во время прочистки.

Хвойные деревья высаживают в вазоны на Исаакиевской площади, Английской набережной, Садовой улице, Сенной площади, на Троицком проспекте, на набережной Фонтанки, на Наличной улице, Университетской набережной, Каменноостровском проспекте, площади Льва Толстова, Невском проспекте, Площади Восстания и на многих других адресах.





Елочки стоят в вазонах до самой весны. Когда потеплеет, садовники заменят их на цветы. Чтобы получить рассаду цветов, уже через месяц озеленители начнут высаживать в теплицах семена первых цветов.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга