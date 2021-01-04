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У Казанского собора устанавливают новогоднюю елку
Сегодня, 14:18
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У Казанского собора устанавливают новогоднюю елку

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Ель собирают с верхушки.

Перед Казанским собором на Невском проспекте в Петербурге начали устанавливать новогоднюю ель. Об этом рассказали в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo". 

Елку собирают с верхушки, поэтому издалека может показаться, что она висит в воздухе. 

Тем временем в ГАТИ Петербурга выдают ордера для организации "Рождественских ярмарок", которые появятся на Кленовой и Малой Садовой улицах, Московской, Манежной и Дворцовой площадях. 

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo 

Теги: казанский собор, новогодняя елка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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