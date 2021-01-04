У Казанского собора устанавливают новогоднюю елку

Ель собирают с верхушки.

Перед Казанским собором на Невском проспекте в Петербурге начали устанавливать новогоднюю ель. Об этом рассказали в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Елку собирают с верхушки, поэтому издалека может показаться, что она висит в воздухе.

Тем временем в ГАТИ Петербурга выдают ордера для организации "Рождественских ярмарок", которые появятся на Кленовой и Малой Садовой улицах, Московской, Манежной и Дворцовой площадях.

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo