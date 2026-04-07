Склад в Ленобласти получил 150 кВт дополнительной мощности

Специалисты "Россети Ленэнерго" обеспечили дополнительные 150 кВт мощности для склада, расположенного в Бугровском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе энергетической компании.

В результате проведенных работ общий объем присоединенной мощности объекта превысил 300 кВт. Электроснабжение осуществляется от подстанции 110 кВ с передачей по сетям 0,4 кВ.

Для реализации проекта энергетики выполнили полный комплекс мероприятий: от проектирования до монтажа оборудования. В частности, был установлен новый силовой трансформатор мощностью 400 кВА, произведена замена вводного аппарата защиты и шинного моста на 10 кВ, а также перезаведены линии электропередачи 0,4 кВ. Кроме того, специалисты смонтировали современную интеллектуальную систему учета электроэнергии. Особо отмечается, что все использованное оборудование произведено в России.

