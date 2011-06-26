Наиболее распространенное правонарушение –раскрашивание вагонов поездов.

На территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) с начала года более сотни электропоездов подверглись вандальным действиям граффитистов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В первом полугодии на территории ОЖД зафиксировано 145 случаев вандализма. Наиболее распространенное правонарушение –раскрашивание вагонов поездов. С начала года граффити были нанесены на вагоны 110 электропоездов.

Также с начала 2022 года было зафиксировано десять случаев обкидывания поездов камнями, четыре раза вандалы разбивали линзы светофоров.

За шесть месяцев по фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 116 уголовных дел.

Фото: Telegram / Cпб-Главный