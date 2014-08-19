Под колеса электропоезда из Сосново в Петербург попал пьяный пешеход

Мужчину госпитализировали в больницу, задержка электрички составила 50 минут.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге в Ленобласти.

По данным УТ МВД России по СЗФО, в минувшие выходные в дежурную часть поступила информация о том, что на 13-м километре перегона Капитолово — Девяткино поезд из Сосново в Петербург наехал на человека. Пострадал 40-летний житель Бокситогорска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали в больницу, задержка электрички составила 50 минут.

Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: на перегоне Парголово — Парнас мужчина попал под пассажирский поезд.

Фото: Piter.TV