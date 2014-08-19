  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под колеса электропоезда из Сосново в Петербург попал пьяный пешеход
Сегодня, 11:45
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под колеса электропоезда из Сосново в Петербург попал пьяный пешеход

0 0

Мужчину госпитализировали в больницу, задержка электрички составила 50 минут.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге в Ленобласти. 

По данным УТ МВД России по СЗФО, в минувшие выходные в дежурную часть поступила информация о том, что на 13-м километре перегона Капитолово — Девяткино поезд из Сосново в Петербург наехал на человека. Пострадал 40-летний житель Бокситогорска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали в больницу, задержка электрички составила 50 минут. 

Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее на Piter.TV: на перегоне Парголово — Парнас мужчина попал под пассажирский поезд. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии