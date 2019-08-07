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Прокуратура проводит проверку по факту следования электрички в "Ораниенбаум" с открытыми дверьми

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Предварительная причина случившегося – частичное промерзание пневмопривода.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту следования электрички сообщением "Петербург-Балтийский — Ораниенбаум" с открытыми дверьми в одном из вагонов 17 декабря. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

Предварительная причина случившегося – частичное промерзание пневмопривода. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее мы рассказывали о том, что в торговом центре на Тепловозной нашли младенца в коляске без взрослых. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП 

Теги: транспортная прокуратура, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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