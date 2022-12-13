Запуск электрички до Пулково отложили

На 2023 год предусмотрено финансирование на проектные работы, лишь по итогу которых станут известны конкретные сроки запуска электрички.

Проект запуска электрички от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково в Петербурге откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Запуск электрички по просьбе тогда ещё вице-губернатора Максима Соколова РЖД предусматривали не в 2027-2028 годах, когда будут запущены два маршрута городской электрички (диаметры), а раньше – в 2024-2025 годах, в тупиковом варианте. Сейчас очевидно, что к этому сроку запустить проект не успеют.

На данный момент необходимо двухпутную линию Балтийский вокзал – Броневая сделать четырёхпутной, а также построить новую линию Лигово – Пулково – Шоссейная. В конце 2022 года первый зампредседателя комитета по транспорту Петербурга Алексей Львов заявил, что запустить новую линию планируется в конце 2026 года или в начале 2027 года.

В то же время в Октябрьской железной дороге (ОЖД) рассказали, что в IV квартале 2022 года были согласованы предпроектные проработки по линии Лигово – Шоссейная. На 2023 год предусмотрено финансирование на проектные работы, лишь по итогу которых станут известны конкретные сроки.

Фото: Piter.tv