В Петербурге мигранты смогут сдать экзамен по русскому языку только в РГПУ имени Герцена

СПбГУ не вошел в перечень организаций, разрешенных для сдачи экзамена.

В Петербурге сократили количество мест, в которых мигранты могут сдать экзамен по русскому языку. Об этом пишет "Бриф24".

Так, Санкт-Петербургский государственный университет не вошел в перечень организаций, разрешенных для сдачи экзамена. В списке есть Российский государственный педагогический университет имени Герцена.

Всего по РФ в перечне находятся 92 организации.

Госучреждениям запрещается передавать права по организации экзамена и/или выдаче сертификата третьим лицам (исключение для ФГУП ПВС МВД России в части организационно-технического обеспечения процедуры экзамена). Также изменяется процедура проведения экзаменов. Например, запрещается давать иностранцам один и тот же вариант контрольных заданий, если ранее они не смогли успешно сдать экзамен. При проведении тестирования иностранцам запрещено пользоваться телефоном, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами и шпаргалками. Результаты экзаменов иностранцев, которые нарушали это требование, будут аннулированы. Также теперь при проведении экзамена будет вестись его полная видеофиксация. Кроме того, вводится получение регистрационного номера сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации через федеральную информационную систему реестра документации об образовании и квалификации. Расширяется состав сведений, вносимых в информационную систему, – теперь туда необходимо включать дату рождения, гражданство, серию и номер документа, удостоверяющего личность иностранца, получившего сертификат. Пресс-служба Минобрнауки РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Василеостровском районе выявили факты организации нелегальной миграции.

Фото: Piter.TV