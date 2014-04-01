Эксперты прокомментировали предложение продавать в рублях не только газ

На данный момент на покупку в рублях западные страны не согласились.

В Госдуме призвали осуществлять экспорт в рублях не только по газу, но и по другим значимым товарам из России — зерну, маслу, нефти, удобрениям. Авторы Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это не просто рассуждения, а определенная работа уже ведется.

В качестве примера эксперты привели обращение трейдеров к Центробанку с просьбой помочь им в переходе на рубли для осуществления сделок с крупнейшими покупателями наших зерновых - Турцией, Египтом, Ираном и Саудовской Аравией. Дело в том, что западные санкции мешают провести валютные операции и, в частности, торговле. Использование рубля снимает эту проблему.

Эксперты считают, что переход к рублю не будет быстрым, однако отказывать от этой идеи в России, скорее всего, уже не станут.

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