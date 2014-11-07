Из Ленобласти в 2026 году экспортировали свыше 85 тыс. кубометров лесоматериалов

Лидер по объему импорта – Китай, получателями также стали Египет, Индия, Япония, Ирак и Корея.

С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора проконтролировали более 85 тыс. кубометров лесоматериалов при отправке из Ленобласти за границу. Лес экспортировали в 15 стран.

Речь идет о материалах из древесины хвойных и лиственных пород. Вся лесопродукция прошла необходимые лабораторные исследования и была проверена инспекторами ведомства на соответствие фитосанитарным требованиям.

