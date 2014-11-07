  1. Главная
Из Ленобласти в 2026 году экспортировали свыше 85 тыс. кубометров лесоматериалов
Сегодня, 9:21
Лидер по объему импорта – Китай, получателями также стали Египет, Индия, Япония, Ирак и Корея.

С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора проконтролировали более 85 тыс. кубометров лесоматериалов при отправке из Ленобласти за границу. Лес экспортировали в 15 стран. 

Речь идет о материалах из древесины хвойных и лиственных пород. Вся лесопродукция прошла необходимые лабораторные исследования и была проверена инспекторами ведомства на соответствие фитосанитарным требованиям. 

Лидер по объему импорта – Китай, получателями также стали Египет, Индия, Япония, Ирак и Корея. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали сотни тонн зараженных импортных фруктов. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

