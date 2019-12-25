  1. Главная
Более 2 тыс. тонн камчатского краба экспортировали из Петербурга
Сегодня, 14:09
Экспорт осуществлялся в направлении ряда зарубежных государств, включая Республику Корею, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Японию и Вьетнам.

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели контроль экспорта свыше 2000 тонн камчатского краба с начала текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вся продукция представлена глазированным варёно-мороженым камчатским крабом, изготовленным предприятиями Мурманской области. Экспорт осуществлялся в направлении ряда зарубежных государств, включая Республику Корею, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Японию и Вьетнам.

Камчатский краб прошёл обязательное лабораторное исследование и проверку соответствия ветеринарно-санитарным стандартам импортёров, а также получил соответствующие ветеринарные сертификаты качества.

Ранее мы сообщили о том, что на складе в Петербурге обнаружили 20 тонн зараженных мандаринов.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

