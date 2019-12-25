Эксперты отметили достоинства дистанционного электронного голосвания

В будущем географию ДЭГ будут расширять.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили преимущества дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Оно применялось в семи субъектах РФ.

В этом году из-за хакерских атак избирателям пришлось столкнуться с "электронными очередями", однако время ожидание составило не более пяти минут. Каждую минуту система обрабатывает около 47 тыс. запросов. Несмотря на возникновение очередей, по факту нигде стоять и тратить свои силы и время не приходится, отметили эксперты.

В целом ДЭГ является частью цифровизации, что свидетельствует о нашем движении в эту сторону. При этом избиратели могут выбрать традиционный способ голосования с бюллетенями и урнами, значит, у граждан есть выбор, подчеркнули эксперты.

В Москве ДЭГ воспользовались более 2 млн человек.

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