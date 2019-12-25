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Эксперт прокомментировал заявление Байдена о "Северном потоке-2"
Сегодня, 16:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт прокомментировал заявление Байдена о "Северном потоке-2"

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Эксперт считает, что заявление президента "дорогого стоит".

Президент США Джо Байден признал, что введение санкций против "Северного потока-2" не имеет смысла, так как проект практически полностью завершен. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что Байден не хочет обострять отношения с Россией перед встречей с Путиным в Женеве.

России все же удалось добиться того, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление строительство завершается. Это признали даже в США. Больше всего "Северный поток-2" как раз ударит именно по интересам американского бизнеса, отметили эксперты. 

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров ежегодно. Трубопровод пройдет от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Фото: Белый дом

Теги: байден, газопровод, северный поток-2
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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