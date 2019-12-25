Эксперт прокомментировал заявление Байдена о "Северном потоке-2"

Эксперт считает, что заявление президента "дорогого стоит".

Президент США Джо Байден признал, что введение санкций против "Северного потока-2" не имеет смысла, так как проект практически полностью завершен. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что Байден не хочет обострять отношения с Россией перед встречей с Путиным в Женеве.

России все же удалось добиться того, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление строительство завершается. Это признали даже в США. Больше всего "Северный поток-2" как раз ударит именно по интересам американского бизнеса, отметили эксперты.

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров ежегодно. Трубопровод пройдет от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Фото: Белый дом