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Эксперт прокомментировал встречу Собянина с рестораторами
Сегодня, 17:42
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Эксперт прокомментировал встречу Собянина с рестораторами

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Вводить локдаун не планируется.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с рестораторами. На встрече он попросил своих собеседников агитировать своих друзей и коллег вакцинироваться от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметил, что не в первый раз представитель власти упоминает рядом локдаун и вакцинацию.

При этом жестких ограничений вводить не планируется. Собянин считает, что будет достаточно тех мер, которые есть сейчас.

Логическая связь очевидна, хотя, как правило, вслух не произносится: вакцинация — способ избежать локдауна.

отметили эксперты.

Фото: Фонд Росконгресс / Антон Сухонос

Теги: вакцинация, локдаун, рестораторы, собянин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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