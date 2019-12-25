Эксперт прокомментировал встречу Собянина с рестораторами

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с рестораторами. На встрече он попросил своих собеседников агитировать своих друзей и коллег вакцинироваться от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметил, что не в первый раз представитель власти упоминает рядом локдаун и вакцинацию.
При этом жестких ограничений вводить не планируется. Собянин считает, что будет достаточно тех мер, которые есть сейчас.
Логическая связь очевидна, хотя, как правило, вслух не произносится: вакцинация — способ избежать локдауна.
отметили эксперты.
Фото: Фонд Росконгресс / Антон Сухонос
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