Эксперт прокомментировал смягчение антиковидных мер в Москве

Смягченные меры будут действовать до 12 июля.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение властей Москвы смягчить антиковидные меры. До 12 июля те, кто еще не вакцинировался, смогут посещать уличные веранды ресторанов и кафе.

Детям не надо будет ПЦР-тест, но они должны быть вместе со взрослыми, у которых есть QR-код.

Эксперты считают, что мэрия показала, что она может адаптироваться и менять стратегию в случае необходимости.

Что же касается двухнедельного переходного периода для летних веранд, то это поблажка для рестораторов. С учетом относительного небольшого количества привитых, изначально озвученные правила обозначали для многих заведений локдаун. говорится в Telegram-канале.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников.

Фото: Pexels / Tirachard Kumtanom