Эксперт прокомментировал смягчение антиковидных мер в Москве

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение властей Москвы смягчить антиковидные меры. До 12 июля те, кто еще не вакцинировался, смогут посещать уличные веранды ресторанов и кафе.
Детям не надо будет ПЦР-тест, но они должны быть вместе со взрослыми, у которых есть QR-код.
Эксперты считают, что мэрия показала, что она может адаптироваться и менять стратегию в случае необходимости.
Что же касается двухнедельного переходного периода для летних веранд, то это поблажка для рестораторов. С учетом относительного небольшого количества привитых, изначально озвученные правила обозначали для многих заведений локдаун.
говорится в Telegram-канале.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников.
Фото: Pexels / Tirachard Kumtanom
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