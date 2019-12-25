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Эксперт прокомментировал смягчение антиковидных мер в Москве
Сегодня, 17:40
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Эксперт прокомментировал смягчение антиковидных мер в Москве

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Смягченные меры будут действовать до 12 июля.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение властей Москвы смягчить антиковидные меры. До 12 июля те, кто еще не вакцинировался, смогут посещать уличные веранды ресторанов и кафе.

Детям не надо будет ПЦР-тест, но они должны быть вместе со взрослыми, у которых есть QR-код. 

Эксперты считают, что мэрия показала, что она может адаптироваться и менять стратегию в случае необходимости. 

Что же касается двухнедельного переходного периода для летних веранд, то это поблажка для рестораторов. С учетом относительного небольшого количества привитых, изначально озвученные правила обозначали для многих заведений локдаун.

говорится в Telegram-канале.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников. 

Фото: Pexels / Tirachard Kumtanom

Теги: вакцинация, ограничительные меры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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