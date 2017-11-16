Сбер выдал петербургским школьникам более 16 тысяч карт "ЕКПшка"

"ЕКПшка" упрощает ежедневную рутину, а также учит пользоваться цифровыми сервисами.

Сбер с начала нового учебного года выдал уже более 16 тысяч детских версий "Единой карты петербуржца". "ЕКПшка" — это многофункциональная карта школьника, которая объединяет в себе пропуск в учебное заведение, средство для оплаты питания в столовой, читательский билет и предоставляет скидку на проезд в общественном транспорте.

"ЕКПшка" упрощает ежедневную рутину, а также учит пользоваться цифровыми сервисами. Родители же получают возможность не только отслеживать успеваемость и посещаемость своих детей, но и гибко управлять их финансами. Детям до 14 лет можно устанавливать дневные и месячные лимиты расходов, а также в режиме реального времени получать уведомления о покупках. Это помогает воспитывать финансовую грамотность и ответственное отношение к деньгам в безопасной и контролируемой среде.

"ЕКПшка" — это своего рода "цифровой компас" для школьников. Он помогает ориентироваться в повседневной жизни и делать первые финансовые шаги. К тому же карта удобна тем, что защищает детей от потери наличных средств. Через осознанное планирование карманных денег и умение копить на цели мы закладываем фундамент финансовой зрелости нового поколения. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Внедрение карты также способствует повышению уровня безопасности в учебных заведениях и позволяет родителям дистанционно следить за рационом ребенка. Школьные сервисы "ЕКПшки" становятся доступны по мере технической готовности учебных заведений. Другие банки-эмитенты присоединятся к проекту в ближайшее время.

Также более 16 тысяч жителей Ленобласти подали заявление на получение карты "ЕКП Ленинградская".

