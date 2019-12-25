Более 16 тысяч жителей Ленобласти подали заявление на получение карты "ЕКП Ленинградская"

Получить карту "ЕКП Ленинградская" могут граждане РФ старше 14 лет с регистрацией в Ленинградской области.

Сбер продолжает выдачу карт "ЕКП Ленинградская", которые объединяют возможности льготного проездного, банковской и бонусных карт. К началу ноября уже более 16 тысяч жителей Ленинградской области подали заявление на ее оформление.

"ЕКП Ленинградская" — это межрегиональный проект, который объединяет программу лояльности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Благодаря карте, жители Ленобласти получают скидки и спецпредложения от 746 партнеров Единой карты петербуржца.

"ЕКП Ленинградская" — это проект, который укрепляет экономические и социальные связи между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Благодаря ее внедрению повышается мобильность населения, поддерживается региональный бизнес и благосостояние людей. Для нас ключевой результат — это вклад в создание комфортной и экономически единой среды для жизни, где каждый чувствует принадлежность к большой и динамично развивающейся территории. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Для пользователей "ЕКП Ленинградская" доступен приятный бонус — кешбэк 25% при оплате проезда в наземном транспорте Ленобласти до конца 2025 года. Сбер совместно с властями регионов прорабатывает новые привилегии и дополнительные сервисы для пользователей.

Получить карту "ЕКП Ленинградская" могут граждане РФ старше 14 лет с регистрацией в Ленинградской области. Для оформления карты необходимо обратиться в отделение Сбера в Санкт-Петербурге или Ленинградской области с паспортом и СНИЛС.

Фото: ВКонтакте/ Единая карта петербуржца | СПб ГКУ "ЦИС"