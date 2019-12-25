За неделю дежурные службы экологов вывезли 10 кг нефтесодержащих отходов

Комитет по природопользованию выписал 23 протокола об административных правонарушениях.

За прошедшую неделю комитет по природопользованию назначил штрафов на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 26 июля по 1 августа в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 159 обращений петербуржцев. Специалисты совершили 24 выезда на места загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов, а также 4 выезда на прочие химические загрязнения. На утилизацию вывезли 7,9 кг ртутьсодержащих и 10 кг нефтесодержащих отходов, 0,2 кг батареек и 3 медицинских термометра.

Кроме того, дежурные собрали 113 кубометров мусора и скошенной водной растительности.

Другая организация — ГУП "Пиларн" — 9 раз выезжала на акватории для проверки водных объектов.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ПИЛАРН"