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За неделю дежурные службы экологов вывезли 10 кг нефтесодержащих отходов
Сегодня, 10:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За неделю дежурные службы экологов вывезли 10 кг нефтесодержащих отходов

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Комитет по природопользованию выписал 23 протокола об административных правонарушениях.

За прошедшую неделю комитет по природопользованию назначил штрафов на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 26 июля по 1 августа в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 159 обращений петербуржцев. Специалисты совершили 24 выезда на места загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов, а также 4 выезда на прочие химические загрязнения. На утилизацию вывезли 7,9 кг ртутьсодержащих и 10 кг нефтесодержащих отходов, 0,2 кг батареек и 3 медицинских термометра. 

Кроме того, дежурные собрали 113 кубометров мусора и скошенной водной растительности. 

Другая организация — ГУП "Пиларн" — 9 раз выезжала на акватории для проверки водных объектов. 

Фото: ВКонтакте / ГУП "ПИЛАРН" 

Теги: дежурная служба, штраф, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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