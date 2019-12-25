Экологические платежи в бюджете Петербурга собираются "окрасить"

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В Петербурге планируют резервировать платежи, которые поступают за нарушение требований к охране окружающей среды и природопользования. Если ранее средства со штрафов поступали в общий бюджет, то теперь их хотят направлять на "экологические" цели. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета финансов.

Впервые "окрасить" в бюджете полученные от экологических платежей средства предложил Владимир Путин в 2021 году. А 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ, которое закрепляет финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промышленных площадок.

Комитет финансов определил перечень источников дохода, которые будут "окрашиваться" с 1 сентября.

Теперь средства, поступившие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, можно будет потратить исключительно на экологическую повестку. С начала этого года в городскую казну по указанным платежам поступило порядка 178 млн рублей. говорится в сообщении.

В связи с этим средства решили выделить в отдельный подвид неналоговых доходов городского бюджета. Ведомство разработало проект, но пока он еще не принят.

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Фото: прокуратура Петербурга