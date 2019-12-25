В Петербурге за счет средств ОМС в 2021 году было выполнено 4 440 процедур ЭКО

На свет появилось 2414 детей, всего состоялось 2191 родов после ЭКО.

В Петербурге за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2021 год было выполнено 4 440 процедур ЭКО. На свет появилось 2414 детей, всего состоялось 2191 родов после ЭКО. Это около 4% от общего количества родов. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Также по данным государственного учреждения "Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга" за прошлый год медицинскими организациями проведено 1 076 полных циклов без применения криоконсервации эмбрионов, 1 289 полных циклов с применением криоконсервации эмбрионов и 2 075 переносов в полость матки размороженного эмбриона после криоконсервации.

Также стало известно, что в Петербурге с начала 2022 года родились 5 троен и 161 двойня.

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