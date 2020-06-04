Мединский: Украина обязуется проводить военные учения по согласию стран-гарантов

Глава делегации РФ рассказал прессе о том, какие инициативы Киев предложил Москве.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заметил, что Украина обязуется проводить военные учения по согласию стран-гарантов. Впервые за многие года Киев выразил свои намерения в отношении договора с РФ, направленные на нормализацию контактов и добрососедство. Соответствующее заявление чиновник, помощник президента Владимира Путина сделал перед журналистами по завершению встречи в Стамбуле.

Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией…они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Владимир Мединский, чиновник РФ

Глава делегации уточнил, что украинские предложенные принципы предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО, а также фиксацию внеблокового статуса Украины. Соседнее государство планирует отказаться ядерного оружия, а также обладания, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения. Киев отказывается размещать на собственной территории зарубежные военные базы и иностранный силовой контингент. Также обязательства по военным маневрам будут согласовываться с государствами-гарантами безопасности. В этом перечне будет и Россия.

Мединский: предложения Украины подразумевают, что Россия не против ее вступления в ЕС.

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