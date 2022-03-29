Мединский: предложения Украины подразумевают, что Россия не против ее вступления в ЕС

Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский рассказал о том, что предложения Украины подразумевают, что Россия не против ее вступления в Евросоюз и одобряет дальнейшую евроинтеграцию. Такой информацией чиновник поделился с журналистами Первого канала по результатам встречи, проводившейся в Турции
Также Украина просит, чтобы окончательное решение было оформлено на встрече глав государств…По этому поводу, как я говорил, мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств.
Владимир Мединский, делегат из РФ
Мединский: предложения Киева предполагают отказ от стремления вернуть Крым военным путем.
Фото и видео: Первый канал
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все