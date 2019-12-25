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Мединский: предложения Киева предполагают отказ от стремления вернуть Крым военным путем
Сегодня, 16:04
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Мединский: предложения Киева предполагают отказ от стремления вернуть Крым военным путем

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Глава делегации РФ рассказал, что Россия станет одним из гарантов безопасности Киева.

Глава российской делегации на переговорах с украинскими коллегами в Стамбуле Владимир Мединский рассказал журналистам Первого канала о том, что предложения Киева предполагают отказ от стремления вернуть Крым и город Севастополь военным путем. В предоставленных Москве инициативах также указывается на списке стран, которые должны стать гарантами безопасности. В этот перечень попала Россия.

Помощник российского лидера заметил, что предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями Украина просит коллег из Москвы о том, чтобы окончательное решение по договору с РФ было письменно оформлено на встрече глав государств.

Мединский: Москва получила предложения от Киева о его стремлении к безъядерному статусу.

Фото и видео: Первый канал
 

Теги: владимир мединский, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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