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Мединский: Москва получила предложения от Киева о его стремлении к безъядерному статусу

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Глав делегации РФ рассказал о том, какие письменные гарантии Украина готова предоставить России.

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский рассказал журналистам Первого канала о том, что Москва получила письменные предложения от Киева о его стремлении к нейтральному, безблоковому и безъядерному статусу. Чиновник уточнил прессе, что Украина готова отказаться от проведения на собственной земле военных маневров без согласия стран, являющихся гарантами безопасности. В этот перечень входит и Россия. 

Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

Владимир Мединский, дипломат РФ

Чиновник уточнил, что, в частности, на Украине не будет находиться биологическое и химическое оружие. Киев не будет создавать на территории страны иностранные военные базы и размещать силы зарубежных государств.

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Фото и видео: Первый канал
 

Теги: владимир мединский, переговоры, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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