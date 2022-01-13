ЛДПР в Санкт-Петербурге требует ввести единое льготное удостоверение для семей участников СВО

По словам родственников бойцов, процедура получения подтверждающих справок порой занимает длительное время. А при получении льготы члены семей иногда сталкиваются с раздражением со стороны работников социальных и культурных учреждений, которые в отсутствие внятной и единообразной системы требуют огромный перечень документов.
Хватит мучить жён и детей военнослужащих! Не важно – мобилизованных или контрактников. Должен быть один общий документ. На словах для членов семей участников СВО у нас везде дорога, а на деле, чтобы пройти в театр или зоопарк с ребёнком требуется тысяча и один документ. Единое льготное удостоверение поможет избежать множества скандалов, да и простых некрасивых историй, которые происходят сейчас.
Иван Есипов, первый заместитель руководителя регионального отделения ЛДПР, участник СВО
Военнослужащие спецоперации подтвердили, что необходимость упрощения процедуры получения льгот назрела уже давно.
А то получается смешная ситуация: чтобы получить кредит, достаточно иметь один документ и быть зарегистрированным на "Госуслугах", а чтобы воспользоваться льготами, приходится собирать пакеты документов и бегать по инстанциям.
Александр Малов, участник СВО
Для реализации этой инициативы Есипов обратился в государственный фонд "Защитники Отечества" и органы социальной защиты Санкт-Петербурга.
В любом случае, ЛДПР решит этот вопрос.
Иван Есипов, первый заместитель руководителя регионального отделения ЛДПР, участник СВО
"Братьям по оружию – равные права!": ЛДПР в Санкт-Петербурге требует справедливости для всех ветеранов.
Фото: из личного архива Ивана Есипова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все