ЛДПР в Санкт-Петербурге требует ввести единое льготное удостоверение для семей участников СВО

В региональное отделение ЛДПР поступает множество обращений от членов семей участников спецоперации. Государство предоставляет им широкую систему льгот, однако воспользоваться ими зачастую проблематично из-за бюрократических барьеров и обилия документов, которые требуется постоянно обновлять. Существенно упростить получение льгот, по мнению ЛДПР, поможет единый документ, дающий право на них.

По словам родственников бойцов, процедура получения подтверждающих справок порой занимает длительное время. А при получении льготы члены семей иногда сталкиваются с раздражением со стороны работников социальных и культурных учреждений, которые в отсутствие внятной и единообразной системы требуют огромный перечень документов.

Хватит мучить жён и детей военнослужащих! Не важно – мобилизованных или контрактников. Должен быть один общий документ. На словах для членов семей участников СВО у нас везде дорога, а на деле, чтобы пройти в театр или зоопарк с ребёнком требуется тысяча и один документ. Единое льготное удостоверение поможет избежать множества скандалов, да и простых некрасивых историй, которые происходят сейчас. Иван Есипов, первый заместитель руководителя регионального отделения ЛДПР, участник СВО

Военнослужащие спецоперации подтвердили, что необходимость упрощения процедуры получения льгот назрела уже давно.

А то получается смешная ситуация: чтобы получить кредит, достаточно иметь один документ и быть зарегистрированным на "Госуслугах", а чтобы воспользоваться льготами, приходится собирать пакеты документов и бегать по инстанциям. Александр Малов, участник СВО

Для реализации этой инициативы Есипов обратился в государственный фонд "Защитники Отечества" и органы социальной защиты Санкт-Петербурга.

В любом случае, ЛДПР решит этот вопрос. Иван Есипов, первый заместитель руководителя регионального отделения ЛДПР, участник СВО

Фото: из личного архива Ивана Есипова