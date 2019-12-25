Единый стандарт оформления торговых объектов введут в Ленобласти

Органы местного самоуправления обязаны пересмотреть и обновить положения правил благоустройства территорий в течение ближайших шести месяцев.

Ленинградская область утвердит единую эстетику объектов уличной торговли в ближайшие три года. Такое поручение губернатор региона Александр Дрозденко озвучил после ознакомления с разработанным комитетом по градостроительной политике альбомом типовых решений и концепцией дизайна для временных торговых сооружений.

Цель инициативной группы заключается в приведении всех киосков и павильонов к общему стилю. Срок исполнения задания — три года. Органы местного самоуправления обязаны пересмотреть и обновить положения правил благоустройства территорий в течение ближайших шести месяцев. Рабочей группе предстоит разработать эффективные правовые механизмы, регламентирующие процесс внедрения изменений, обеспечить соблюдение норм договора аренды и усилить административный надзор.

Новый стандарт приобретёт обязательный характер с 2027 года. Создание чёткого регламента даёт быстрый и очевидный эффект, прокомментировал губернатор, подчёркивая необходимость согласованности подходов и прозрачности процедур.

Фото: Правительство Ленобласти