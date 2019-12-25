Трудовым мигрантам начнут выдавать единую карту со всей информацией о них

В Петербурге выдали первую единую карту трудового мигранта. В будущем она будет служить удостоверением личности для граждан, которые находятся на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба VI Международного Форума Труда.
Карту выпускает Сбербанк. Она позволяет простить процесс ежемесячной оплаты НДФЛ. Кроме того, с нее можно переводить деньги в страны СНГ с комиссией в 1%.
Наличие этой карты у мигранта позволит организации исключить подделку документов, необходимых для оформления патента при помощи присваивания идентификационного QR кода, который содержит полные данные об иностранном гражданине.
говорится в сообщении.
Карта является бесплатной.
Фото: Piter.tv
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