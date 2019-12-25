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Трудовым мигрантам начнут выдавать единую карту со всей информацией о них
Сегодня, 12:54
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Трудовым мигрантам начнут выдавать единую карту со всей информацией о них

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Карта гарантирует соблюдение законов при трудоустройстве и проживании на территории РФ.

В Петербурге выдали первую единую карту трудового мигранта. В будущем она будет служить удостоверением личности для граждан, которые находятся на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба VI Международного Форума Труда. 

Карту выпускает Сбербанк. Она позволяет простить процесс ежемесячной оплаты НДФЛ. Кроме того, с нее можно переводить деньги в страны СНГ с комиссией в 1%. 

Наличие этой карты у мигранта позволит организации исключить подделку документов, необходимых для оформления патента при помощи присваивания идентификационного QR кода, который содержит полные данные об иностранном гражданине.

говорится в сообщении.

Карта является бесплатной. 

Фото: Piter.tv

Теги: единая карта мигранта, иностранные граждане, цифровизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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