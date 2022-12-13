Двух рыбаков из Ленобласти с помощью вертолета спасали с оторвавшейся льдины

Из-за сильного порывистого ветра и волнения на воде суда на воздушных подушках не имели возможности подойти к оторвавшейся льдине.

На акватории Онежского озера 19 января оторвало льдину с двумя рыбаками. Для их спасения был привлечен экипаж вертолёта МИ-8. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Ленинградской области.

Оторвавшаяся льдина двигалась по акватории Онежского озера в районе деревни Щелейки Подпорожского района. Для проведения спасательных работ к месту была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейное Поле. Кроме того, МЧС России по Ленинградской области организовал взаимодействие с коллегами из республики Карелия и Арктическим спасательным учебно-научным центром "Вытегра" для направления ближайших спасательных подразделений.

Из-за сильного порывистого ветра и волнения на воде суда на воздушных подушках не имели возможности подойти к оторвавшейся льдине. На помощь пришёл экипаж вертолёта МИ-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Он с воздуха обнаружил людей и зависнув над льдиной на расстоянии 30-50 см смог загрузить их вместе с вещами на борт. Мужчины были доставлены во ВЦЭРМ МЧС России имени Никифорова для осмотра. Осмотренные медицинским персоналом мужчины в госпитализации не нуждались.

На поиски были привлечены 18 человек и 7 единиц техники.

Фото: МЧС