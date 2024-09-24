В Дубровке мать оставила в пакете на улице новорожденную девочку

Новорождённая девочка была госпитализирована.

Полицейские Всеволожского района Ленобласти разыскивают женщину, оставившую новорожденную в пакете под окнами жилого дома в поселке Дубровка. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днём в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от очевидцев о том, что под окнами дома 11 по улице Томилина в поселке Дубровка обнаружен пакет с новорожденной девочкой.

На место незамедлительно выехали полицейские, а также бригада скорой медицинской помощи. Новорождённая девочка была госпитализирована.

Полицией приняты меры к поиску и установлению личности матери новорожденной.

Фото: Piter.tv