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В Дубровке мать оставила в пакете на улице новорожденную девочку
Сегодня, 11:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Дубровке мать оставила в пакете на улице новорожденную девочку

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Новорождённая девочка была госпитализирована.

Полицейские Всеволожского района Ленобласти разыскивают женщину, оставившую новорожденную в пакете под окнами жилого дома в поселке Дубровка. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днём в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от очевидцев о том, что под окнами дома 11 по улице Томилина в поселке Дубровка обнаружен пакет с новорожденной девочкой.

На место незамедлительно выехали полицейские, а также бригада скорой медицинской помощи. Новорождённая девочка была госпитализирована.

Полицией приняты меры к поиску и установлению личности матери новорожденной.

Фото: Piter.tv

Теги: дубровка, новорожденная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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