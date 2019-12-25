Дворницкая на Заневском проспекте готова на 98%

Помещение рассчитано на 41 человека, также появится база механизации на 11 единиц техники.

В Красногвардейском районе на Заневском проспекте, 15, обустраивают дворницкую. Работы выполнены на 98%, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Помещение рассчитано на 41 человека, также появится база механизации на 11 единиц техники. Кроме того, возле здания отремонтированы гаражи.

На базе будет семь единиц для уборки, предназначенных на три ближайших участка работы – Рижская улица, Новочеркасский проспект и территория у метро. Комплексное обновление завершится к лету следующего года. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Петербурга обновили дворницкую.

Фото: Piter.TV