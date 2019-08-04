Дворцовую площадь в Петербурге связали с 20 городами России видеоэкраном

Интерактивный экран проработает до 10 января.

Накануне Нового года на Дворцовой площади появился интерактивный экран с камерой, который по видеосвязи связал Петербург с 20 другими городами, сообщил "Петербургский дневник".

Так, Петербург связали с Нижним Новгородом, Ростовом, Казанью, Мурманском. Отмечается, что в Москве и Сочи тоже установили аналогичные экраны.

Жители страны благодаря технологии смогут поздравить друг друга с праздниками: трансляция видео идет в режиме реального времени, а изображения с городскими панорамами переключаются каждые 30 секунд.

Экраны будут работать до конца праздников.

Фото: Piter.tv