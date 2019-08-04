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Дворцовую площадь в Петербурге связали с 20 городами России видеоэкраном
Сегодня, 17:32
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Дворцовую площадь в Петербурге связали с 20 городами России видеоэкраном

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Интерактивный экран проработает до 10 января.

Накануне Нового года на Дворцовой площади появился интерактивный экран с камерой, который по видеосвязи связал Петербург с 20 другими городами, сообщил "Петербургский дневник".

Так, Петербург связали с Нижним Новгородом, Ростовом, Казанью, Мурманском. Отмечается, что в Москве и Сочи тоже установили аналогичные экраны. 

Жители страны благодаря технологии смогут поздравить друг друга с праздниками: трансляция видео идет в режиме реального времени, а изображения с городскими панорамами переключаются каждые 30 секунд.

Экраны будут работать до конца праздников.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, интерактивный экран, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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