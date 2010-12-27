Двое стюардов обнаружены мертвыми в квартире в Химках

Молодые люди обнаружены в квартире без явных признаков насильственной смерти.

Накануне, 9 октября, в одной из квартир в Химках обнаружены тела двух молодых мужчин 1990 и 1992 годов рождения.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что два стюарда авиакомпании "Россия" обнаружены в арендуемой ими квартире. Явных признаков насильственной смерти не обнаружено. В квартире при осмотре места происшествия найдено порошкообразное белое вещество, которое отправлено на химический анализ.

По факту гибели двух человек назначена доследственная проверка. Для установления точной причины смерти будет проведена судебная экспертиза.

Фото: Рixabay