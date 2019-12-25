На красной ветке петербургского метро утром на пути упал пассажир

UPD:В 08:20 движение поездов по Линии 1 осуществляется в обычном режиме.

Движение поездов на Линии 1 (красная ветка) осуществляется от станции " Проспект Ветеранов" до станции "Пушкинская" и от станции "Площадь Ленина" до станции "Девяткино" с увеличенным интервалом. Как рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена, на пути упал пассажир.

Движение от станции "Пушкинская" до станции "Площадь Ленина" временно приостановлено.

UPD от 08:15: Движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Нарвская" и от станции "Пл.Ленина" до станции "Девяткино". Человека подняли с пути, он жив.

UPD от 08:20: В 08:20 движение поездов по Линии 1 осуществляется в обычном режиме.

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Фото: метро Петербурга