На "Коле" восстановили движение после массового ДТП с грузовиками

Транспортные средства эвакуируют.

Участок трассы "Кола" полностью перекрывали из-за ДТП. На трассе столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авария произошла в седьмом часу вечера 8 ноября на 225 км федеральной дороги. Легковые автомобили буквально рассыпались. Судя по кадрам, один из грузовиков перевозил древесину. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По последним данным на 20:30, движение восстановили. В ДТП пострадал 1 человек. Поврежденные автомобили находятся на обочине, ожидают эвакуации.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"