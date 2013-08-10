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На "Коле" восстановили движение после массового ДТП с грузовиками
Сегодня, 20:35
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На "Коле" восстановили движение после массового ДТП с грузовиками

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Транспортные средства эвакуируют.

Участок трассы "Кола" полностью перекрывали из-за ДТП. На трассе столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авария произошла в седьмом часу вечера 8 ноября на 225 км федеральной дороги. Легковые автомобили буквально рассыпались. Судя по кадрам, один из грузовиков перевозил древесину. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По последним данным на 20:30, движение восстановили. В ДТП пострадал 1 человек. Поврежденные автомобили находятся на обочине, ожидают эвакуации.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: грузовики, кола, массовое дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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