В Выборге восстановили пешеходное движение на Крепостном мосту

Водолазы из залива достали около 20 метров секции ограждения.

Подрядная организация восстановила секции ограждения Крепостного моста. Для того, чтобы поднять их из Выборгского залива, пришлось привлекать водолазов. Ночью 27 марта около 20 метров секции ограждения упало в залив. По данным районной администрации, "то, как часть конструкции оказалась в воде, стало ясно из видео, размещенного в социальной сети. Это произошло в результате действий его автора". По факту случившегося администрация Выборгского района направила заявление в районное УМВД с просьбой провести проверку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Добропорядочному гражданину, заметившему, что ограждение нуждается в укреплении, следовало бы сообщить об этом в ЕДДС или дежурную часть УМВД. На поддерживающий ремонт конструкции потребовалось бы куда меньше сил и средств, чем на подъем секций из воды и их установку. Дмитрий Самойленко, замглавы администрации Выборгского района

На данный момент пешеходное движение на Крепостном мосту восстановлено в полном объёме. Проведена дополнительная проверка ограждения. Оно находится в удовлетворительном состоянии. Весной его осмотрят повторно и произведут окраску.

Звонки по телефону ЕДДС Выборгского района – 8 (81378) 2-21-75 – принимаются круглосуточно.

В Выборге в апреле стартуют весенние субботники.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО