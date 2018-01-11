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В Выборге заметили кабана-пловца

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Животное долго не могло выбраться из воды. Выйдя на берег, дикий зверь начал пугать прохожих.

Сегодня утром, 23 октября, в Выборге заметили кабана-пловца. Дикое животное приплыло в самый центр города, к Крепостному мосту. Об этом сообщили в группе "Выборг ТВ" в соцсети "ВКонтакте".

Особь долго не могла выйти из воды. Только когда владелец лодки загнал ее к берегу, она вышла на сушу. На берегу несколько часов рыбаки, сотрудники речного флота и спасатели пытались поймать кабана. Он бегал по набережной и пугал жителей Выборга. Все-таки на животное удалось накинуть лассо. Сейчас горожане думают, что дальше делать с пловцом. 

Все утро за спасением зверя следил журналист местного канала Владимир Кочетков. 

Видео, фото: ВКонтакте / Выборг ТВ. Интересные новости

Теги: выборг, кабан-пловец, крепостной мост, спасение кабана
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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