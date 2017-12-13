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Двигатель пассажирского Boeing 777 развалился во время полета над Тихим океаном

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В сети появилось видео, снятое одним из пассажиров этого злополучного рейса.

Boeing 777 американской авиакормпании United Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гонолулу из-за неисправности.

 

 

Инцидент в воздухе над Тихим океаном произошел во вторник. Boeing 777 совершал полет из Сан-Франциско в Гонолулу. Во время полета у самолета отвалилась обшивка одного из двигателей, чем изрядно напугал пассажиров лайнера.  Один из них снял на видео двигатель, который был в плачевном состоянии и сильно вибрировал. На борту самолета находилось 370 человек.

 

Но все обошлось благополучно. Авиалайнер совершил экстренную посадку. На земле самолет встречали спецслужбы. Специалистам предстоит выяснить причину поломки. А пассажирам этого рейса надолго запомнится этот полет.

 

Видео и фото: Twitter

Теги: авиакатастрофа , боинг , в мире , видео очевидца , двигатель самолета
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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