Самолет Петербург-Ижевск вернулся из-за отказа двигателя

Это могло произойти из-за попадания в двигатель птицы.

В четверг, 9 марта, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа" вернулся в Пулково по техническим причинам. Борт вылетел из Петербурга в Ижевск. Об этом рассказали в пресс-службе компании-оператора аэропорта.

В сообщении уточнили, что самолет сел в штатном режиме. На борту были 88 пассажиров и четыре члена экипажа.

Известно, что сигнал тревоги подали спустя десять минут после вылета. Пассажиры рассказывают, что видели огненный выхлоп.

Это могло произойти из-за попадания в двигатель птицы.

Ранее сотрудник музея истории Петербурга рассказала о культурном значении Васильевского острова. Территория стала точкой притяжения практически сразу после основания Северной столицы.

Фото: Piter.tv

