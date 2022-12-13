Сотрудник музея истории Петербурга рассказала о культурном значении Васильевского острова

Территория стала точкой притяжения практически сразу после основания Северной столицы.

Васильевский остров в Петербурге прославился благодаря духу старого города и большому количеству проживавших там в разные эпохи выдающимся личностям. О культурном значении этой территории для Северной столицы изданию Spb.aif.ru рассказала старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Людмила Кирикова.

Эксперт подчеркнула, что речь идёт о самом крупном острове в дельте Невы. Он стал культурным и научным центром практически с первых лет основания города, а его освоение началось задолго до задумки Петра I: до возведения Северной столице на Васильевском острове жили новгородцы и финно-угорские племена.

Согласно "Переписной окладной книге по Новгороду Вотской пятины" 1500 года, на острове жили рыбаки, имелись пашни. Остров принадлежал новгородскому посаднику Василию Селезню и назывался Васильевым. Во времена шведов его знали как Даммархольм, финны прозвали остров Хирвисаари (лосиным). При Петре участок получил названия Княжий и Меншиков (так как в 1704 году Петр подарил его князю Александру Меншикову). Свое нынешнее название остров официально получил в 1729 году. Людмила Кирикова, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Сразу после основания Петербурга, остров находился в запущенном состоянии. Постепенно там строилась усадьба сподвижника Петра, появлялись отдельные жилые домики, мельницы. В западной части было обустроено кладбище, где хоронили погибших при строительстве Петербурга рабочих. Император решил сделать Васильевский остров новым центром города примерно в середине 1710-х:

После того как город стал столицей России, Петр предпринимал неоднократные попытки упорядочить его стихийное развитие, неконтролируемое строительство. Кроме того, царь мечтал создать морской город наподобие тех, что видел в Голландии. "Если Бог продлит жизнь и здоровье, – говорил он, – Петербург будет другой Амстердам". Местом воплощения своей идеи царь выбрал Васильевский остров, выходящий с запада к Финскому заливу. Людмила Кирикова, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Проект "нового центра" проработал архитектор Доменико Трезини. Его план строительства утвердили в1716 году: согласно ему, весь остров должны были пересекать рукотворные каналы, а жилые дома располагаться строго в выделенных прямоугольниках по примеру Голландии (так и возникли дворы-колодцы). На стрелке готовились возвести Коллежскую площадь и большой собор. В итоге проект застройки осуществили лишь частично, однако Васильевский остров всё равно стал точкой притяжения. На территории успели построить здания 12 коллегий, Гостиный двор, Кунсткамеру и дворец царицы Прасковьи Федоровны.

Ранее на Piter.TV: коллекционер Никита Оводков – о городском дореволюционном костюме.

Фото: Piter.TV