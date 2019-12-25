В Ленобласти нашли два трупа с огнестрельными ранениями головы

Прибывшие полицейские нашли на кухне труп 50-летнего владельца квартиры и его 43-летней сожительницы.

В Тихвинском районе Ленобласти в квартире обнаружили трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась фельдшер, которая обнаружила в квартире трупы с признаками насильственной смерти. Прибывшие полицейские нашли на кухне труп 50-летнего владельца квартиры и его 43-летней сожительницы. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается 41-летний А. При обыске в его доме изъято13 патронов 12 калибра, два патрона 16 калибра. При обыске в дачном доме изъято 25 гильз 16 калибра, ствол от двуствольного оружия, ствольная коробка от одноствольного ружья, ствольная коробка от двуствольного ружья, два ножа. В доме отца разыскиваемого изъято семь патронов 20 калибра, ружье двуствольное, два одноствольных ружья. Изъятое направлено на экспертизу.

Фото: Piter.tv