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В пожаре в Лужском районе Ленобласти погибли двое
Сегодня, 9:28
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В пожаре в Лужском районе Ленобласти погибли двое

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Предполагается, что в доме обнаружили тела проживавших там пенсионеров.

Накануне днем в полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части, что в частном доме на улице Маяковского в поселке Мшинская Лужского района области после тушения пожара обнаружили два трупа. Об этом стало известно Piter.tv.

Известно, что в сгоревшем деревянном доме обнаружены тела предположительно хозяев дома – 62-летняя и 70-летний пенсионеры. Тела доставили в для установления причины смерти. Причины пожара пока неясны.

Ранее мы писали, что пятиклассник выпал с общего балкона в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: погибли в пожаре, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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