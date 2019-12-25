В затопленной квартире во Всеволожске нашли мумии женщины и мужчины

В квартире во Всеволожске обнаружили две мумии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
В управляющую компанию накануне днем поступила информация о том, что в доме 17 по Московской улице прорвало трубу центрального отопления. Жильцов там не было.
Двери вскрывали полицейские и сотрудники УК. Они увидели тела 55-летнего мужчины и 72-летней женщины, плавающие в кипятке.
На трупах не выявили внешних признаков насильственной смерти, останки направлены на вскрытие.
Ранее мы рассказывали о том, что в Парголово мать нашла тело своего 14-летнего сына.
Фото: Piter.TV
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