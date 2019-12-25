  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В затопленной квартире во Всеволожске нашли мумии женщины и мужчины
Сегодня, 9:15
167
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В затопленной квартире во Всеволожске нашли мумии женщины и мужчины

0 0

На трупах не выявили внешних признаков насильственной смерти.

В квартире во Всеволожске обнаружили две мумии, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В управляющую компанию накануне днем поступила информация о том, что в доме 17 по Московской улице прорвало трубу центрального отопления. Жильцов там не было. 

Двери вскрывали полицейские и сотрудники УК. Они увидели тела 55-летнего мужчины и 72-летней женщины, плавающие в кипятке.

На трупах не выявили внешних признаков насильственной смерти, останки направлены на вскрытие. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Парголово мать нашла тело своего 14-летнего сына. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, мумии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии