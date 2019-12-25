В затопленной квартире во Всеволожске нашли мумии женщины и мужчины

На трупах не выявили внешних признаков насильственной смерти.

В квартире во Всеволожске обнаружили две мумии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В управляющую компанию накануне днем поступила информация о том, что в доме 17 по Московской улице прорвало трубу центрального отопления. Жильцов там не было.

Двери вскрывали полицейские и сотрудники УК. Они увидели тела 55-летнего мужчины и 72-летней женщины, плавающие в кипятке.

На трупах не выявили внешних признаков насильственной смерти, останки направлены на вскрытие.

Ранее мы рассказывали о том, что в Парголово мать нашла тело своего 14-летнего сына.

Фото: Piter.TV