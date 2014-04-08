Под Петербургом "Газель" и "Жигули" столкнулись лоб в лоб: двое пострадавших

Авария произошла между садоводствами "Игрушка" и "Лесное".

Днём 21 марта в Лужском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузовой "Газели" и легкового автомобиля "Жигули". В результате аварии пострадали два пассажира легковушки. Одного из них госпитализировали, второй от помощи врачей отказался, сообщили в Леноблпожспас.

Инцидент случился между садоводствами "Игрушка" и "Лесное" в Мшинском сельском поселении. На место прибыли сотрудники 137-й пожарной части Лужского отряда для ликвидации последствий аварии.

Пострадавшего пассажира легкового автомобиля доставили в Центральную районную больницу города Луга. Второй пассажир от госпитализации отказался.

Обстоятельства ДТП выясняются. Информации о водителях и степени тяжести травм пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд арестовал девушку-подростка, обвиняемую в подстрекательстве к убийству бывшего парня в Петербурге.

Фото: Леноблпожспас