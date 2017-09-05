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В районе деревни Жабино столкнулись два автомобиля

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Пьяный водитель попытался переложить вину за аварию на жену.

2 сентября около деревни Жабино жестко столкнулись  две машины. ДТП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области на трассе А-120. Об этой информации сообщил портал "Мегаполис". 
 
По словам очевидцев, автомобиль “Форд” ехал по второстепенной дороге, а в это время “Лада” восьмой модели двигалась по главной. Водитель первой машины оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пассажирка “Форда” попыталась выдать себя за того, кто управлял автомобилем во время аварии. 
 
Видео: YouTube/John Smith
Теги: авария , гатчина , дтп , жабино , пьяный водитель
Категории: Новости СПб

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