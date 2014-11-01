  1. Главная
На "Скандинавии" в Курортном районе в ДТП погибли ребенок и два пенсионера
Личности погибших устанавливаются.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Курортном районе, в которой погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 8 сентября на 46-м километре трассы "Скандинавия" мужчина в возрасте около 60 лет за рулем автомобиля Toyota Camry наехал на стоявшую в попутном направлении справа грузовую машину Shacman 43-летнего водителя. 

Управлявший "легковушкой" и его пассажирки, женщина на вид 60 лет и девочка 6-7 лет, скончались на месте от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

