На "Скандинавии" в Курортном районе в ДТП погибли ребенок и два пенсионера

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Курортном районе, в которой погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 8 сентября на 46-м километре трассы "Скандинавия" мужчина в возрасте около 60 лет за рулем автомобиля Toyota Camry наехал на стоявшую в попутном направлении справа грузовую машину Shacman 43-летнего водителя.
Управлявший "легковушкой" и его пассажирки, женщина на вид 60 лет и девочка 6-7 лет, скончались на месте от полученных травм. Личности погибших устанавливаются.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
