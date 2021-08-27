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На Новочеркасском проспекте иномарка толкнула другую машину в забор

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Машина неудачно пошла на обгон.

Утром 27-го августа машина загнала припаркованную легковушку в дорожное ограждение. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла на Новочеркасском проспекте. На кадрах видно, как иномарка хотела обогнать другую машину и решила резко повернуть влево для совершения маневра, однако после этого влетела в другое авто. От столкновения транспортные средства развернуло и унесло в сторону забора. 

В результате ДТП одна полоса движения оказалась занята. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция остановила водителя, который катался на каршеринге под чужим аккаунтом. 

Видео: Piter.TV

Теги: дорожное ограждение, дтп, забор
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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