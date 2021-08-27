На Новочеркасском проспекте иномарка толкнула другую машину в забор

Машина неудачно пошла на обгон.

Утром 27-го августа машина загнала припаркованную легковушку в дорожное ограждение. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла на Новочеркасском проспекте. На кадрах видно, как иномарка хотела обогнать другую машину и решила резко повернуть влево для совершения маневра, однако после этого влетела в другое авто. От столкновения транспортные средства развернуло и унесло в сторону забора.

В результате ДТП одна полоса движения оказалась занята. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция остановила водителя, который катался на каршеринге под чужим аккаунтом.

Видео: Piter.TV