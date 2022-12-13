На Серебристом бульваре водитель сбил четвероклассника

Школьника доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

На Серебристом бульваре накануне, 22 февраля, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Автомобилист сбил школьника, который находился на улице без родителей.

По информации Piter.tv, мужчина, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на ученика четвертого класса. Для пострадавшего вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мальчика перелом правой голени.

Школьника доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Добавим, что водитель авто за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv