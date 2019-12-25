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На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 4-летний ребенок
Сегодня, 9:40
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На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 4-летний ребенок

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Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения иномарок Nissan и Volkswagen.

В воскресенье, 3 декабря, на проспекте Народного Ополчения у дома № 221 произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. Автомобили Nissan и Volkswagen столкнулись около 15:20. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Двигаясь в сторону улицы Партизана Германа, иномарка Nissan, которой управлял 39-летний мужчина, перестраиваясь в соседний ряд, врезалась в Volkswagen, который двигался во встречном направлении. За рулем второго автомобиля находился 35-летний водитель. 

В результате столкновения пострадал маленький пассажир легковушки Volkswagen. 4-летний мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Устанавливаются детали происшествия.

Ранее на Piter.tv: после ДТП в Петербурге рэпер Баста обратился к своим слушателям.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, проверка, проспект народного ополчения, скорая помощь, столкнулись две иномарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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