Поезд, следующий в Петербург, попал в ДТП в Ростовской области
Сегодня, 9:59
Состав столкнулся с легковым автомобилем.

В Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда, который следует из Адлера в Петербург. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре. 

Авария произошла вечером 8 декабря. Состав столкнулся с легковым автомобилем. Движение уже восстановили, все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сведений о пострадавших нет. 

Сальской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Южная транспортная прокуратура 

Ранее на Piter.TV: в аварии с автобусом под Петербургом пострадали его водитель и пассажиры. 

Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры 

