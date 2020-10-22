Поезд, следующий в Петербург, попал в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда, который следует из Адлера в Петербург. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре.
Авария произошла вечером 8 декабря. Состав столкнулся с легковым автомобилем. Движение уже восстановили, все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сведений о пострадавших нет.
Сальской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Южная транспортная прокуратура
Ранее на Piter.TV: в аварии с автобусом под Петербургом пострадали его водитель и пассажиры.
Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все