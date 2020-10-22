Поезд, следующий в Петербург, попал в ДТП в Ростовской области

Состав столкнулся с легковым автомобилем.

В Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда, который следует из Адлера в Петербург. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

Авария произошла вечером 8 декабря. Состав столкнулся с легковым автомобилем. Движение уже восстановили, все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сведений о пострадавших нет.

Сальской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Южная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: в аварии с автобусом под Петербургом пострадали его водитель и пассажиры.

Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры